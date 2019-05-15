شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية تنشر فيديو يوضح اليوم الدراسي للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، الأربعاء، مقطع فيديو يوضح اليوم الدراسي داخل المدارس بداية من وصول المعلمين والطلاب إلى المدارس حتى نهاية اليوم الدراسي.

وتضمن الفيديو مشاهد توضح استقبال المعلمين للطلاب منذ وصولهم مروراً بطابور الصباح وتدريبات اللياقة البدنية والدخول إلى الفصول الدراسية.

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وأوضح الفيديو طرق تعامل المدرسين مع الطلاب وخاصة (KG1) و(KG2) خلال اليوم الدراسي والحرص على تعليمهم السلوكيات الإيجابية في الحياة اليومية لهم من نظافة إلى طرق التعبير عن الآراء والاستماع إلى الآخرين وسمات القيادة داخل الفصل وتحمل المسئولية من خلال أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تتميز بها المدارس بجانب تدريس المنهج المصري الجديد 2.0.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في 1 مايو 2019 عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.