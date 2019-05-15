شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يحصل على تجديد إعادة الإعتماد من اللجنة الدولية المشتركة JCI والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصل المركز الطبي العالمي على تجديد الإعتماد من اللجنة الدولية المشتركة JCI، وهي الخاصة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال الرعاية الطبية والإدارية وسلامة المرضى وذلك للمرة الثانية على التوالي، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء المستمر لمواكبة أعلى معايير الجودة العالمية في جميع المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الطبي العالمي يحصل على تجديد إعادة الإعتماد من اللجنة الدولية المشتركة JCI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.