شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يحصل على تجديد إعادة الإعتماد من اللجنة الدولية المشتركة JCI والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل المركز الطبي العالمي على تجديد الإعتماد من اللجنة الدولية المشتركة JCI، وهي الخاصة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال الرعاية الطبية والإدارية وسلامة المرضى وذلك للمرة الثانية على التوالي، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء المستمر لمواكبة أعلى معايير الجودة العالمية في جميع المجالات.