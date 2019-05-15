شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 271 متهمًا بـ«قضية حسم 2 ولواء الثورة» لـ22 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، والمتهم فيها 271 متهمًا، إلى جلسة 22 مايو الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت إلى المتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، يستهدف دُور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.