شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن كوبري «تحيا مصر»: الأعرض في العالم ويعادل إنشاء 1000 عمارة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر»، الملجم الأعرض في العالم، صباح الأربعاء، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع.

وتستعرض «المصري اليوم» 8 معلومات عن المحور والكوبري، حسبما جاء في كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي الجهة المشرفة على أعمال المشروع:

8- يستكمل محور الزعفرانة- مطروح، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بدءًا من الزعفرانة مرورًا بطريق الجلالة، بطول 82 كيلومترًا، ثم طريق القاهرةـ العين السخنة بطول 106 كيلومترات، محور الشهيد بطول 4 كيلومترات، إضافة إلى امتداد محور المشير بطول 8 كيلومترات، ومنه إلى محور الفنجري بطول 8 كيلومترات.

7- تطَلَّب إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق والكباري لنقل الحركة المرورية من محور الزعفرانةـ مطروح إلى داخل القاهرة والعكس، حيث تم رفع تطوير وتوسعة محور الشهيد بطول 4 كيلومترات ليصبح بعرض 51 مترًا، 4 حارات مرورية بدلًا من 3 حارات لكل اتجاه، كما تم إنشاء امتداد محور المشير بهدف إنشاء محور مروري جديد لتخفيف الكثافة المرورية على محور الشهيد، إضافة إلى ربطه بكوبري السادس من أكتوبر لخدمة القادم من وسط القاهرة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والعين السخنة بطول 8 كيلومترات وعرض 30 مترًا باتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية.

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6- لتيسير الحركة المرورية، تم إنشاء كوبري المقدم شهيد أحمد أبوالنجا، وكوبري نقيب شهيد أحمد حافظ شوشة أعلى محور أبوزيد خضر نهاية امتداد محور المشير بطول 850 مترًا وعرض 32 مترًا.

5- يمتد من الطريق الدائرى غربًا مرورًا بفرع النيل الغربي وأعلى جزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي وصولًا إلى منطقة شبرا شرقًا، وهو بطول 17 كيلومترًا، كما يتكون من 12 كوبري علويًا، كوبري تقاطع الطريق الدائري، كوبري خرساني ويشمل 8 مطالع ومنازل لخدمة الحركة المرورية للقادم من اتجاه شبرا والمتجهة إلى الطريق الدائرى والعكس، كوبري النيل الغربي، وهو كوبري خرساني أعلى نهر النيل بطول 370 مترًا وفتحات ملاحية رئيسية بعرض 120 مترًا وفرعية بعرض 70 مترًا، كوبري جزيرة الوراق بطول 1900 متر وعرض 48 مترًا ويمر أعلى جزيرة الوراق.

4- الكوبري يربط القطاع المار أعلى جزيرة الوراق بمنطقة شبرا أعلى نهر النيل، والذي تم تركيب آخر قطعة خرسانية منه في 14 إبريل 2019، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكباري منطقة شبرا تهدف لخدمة الحركة المرورية للقادم من كورنيش النيل، منطقة شبرا، مدينة نصر، ومصر الجديدة، شبرا الخيمة، السواح والأميرية.

3- جرى تسجيل الكوبري في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأعرض كوبري ملجم بالعالم، حيث يصل عرضه إلى 67.36 متر «اتجاهان»، 6 حارات مرورية وبطول 540 مترًا، وعرض الفتحات الملاحية أسفل الكوبري 300 متر، وهي أكبر فتحة ملاحية على نهر النيل، وتم تجهيز الكوبري بممشى للأفراد على الجانبين.

2- من المنتظر أن يكون هذا الكوبري أحد المزارات السياحية، ويشتمل على 6 أبراج خرسانية، يبلغ ارتفاع البرج 92 مترًا، ولتنفيذ الكوبري تم استخدام نحو مليون متر مكعب من الخرسانة و290 ألف طن من الحديد، وهو ما يعادل إنشاء 1000 عمارة سكنية.

1- أُنشئ بتحالف مجموعة من الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع تقديم الدعم الفنى بواسطة الشركات العالمية، وبمشاركة أكثر من 4000 مهندس وعامل مصري، مع الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الأعمال الفنية المحدودة لنقل الخبرة.