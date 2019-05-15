شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لـ«جينيس»: كوبري «تحيا مصر» إنجاز هام للعنصر البشري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير الإقليمي لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلال عمر، إن كوبري «تحيا مصر» يعد من «الإنجازات الهامة للعنصر البشري في مصر».

أضاف، في مؤتمر صحفي مشترك، مع المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، الأربعاء: «إنني سعيد للغاية بتواجدي اليوم في أرض الحضارة مصر لحضور تسجيل رقم قياسي جديد».

تابع: «موسوعة جينيس سجلت الآلاف من الإنجازات العالمية في مختلف الفئات على مدار العقود الستة الماضية، والعامل المشترك لجميع هذه الفئات هو العنصر البشري المميز، هذا العنصر يسعى للتميز، وهو ما لمسناه في الإنجاز الذي شهدناه اليوم في مصر».

أوضح أن «الموسوعة تنظر للرقم القياسي على عامل واحد فقط هو الأكبر أو الأعرض أو الأطول، فمثلا برج خليفة يعد هو الأطول في العالم بغض النظر عن عدد العمال الذين شاركوا في بنائه أو المدة الزمنية لتشييده».

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أشار إلى أنه تم التواصل مع شركة «المقاولون العرب» منذ عامين لتشييد كوبري «تحيا مصر»، مضيفًا: «ناقشنا الشروط الخاصة بالرقم القياسي بمشاركة خبراء من الصين وجامعات مصرية واستشاريين».

أشاد «طلال» باحترافية فريق العمل والتنظيم الدقيق الذي كان من أهم العوامل لإنجاز العمل، مؤكدا أن الرقم القياسي في «جينيس» يعتمد على العرض لهذا الجسر، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون جسرا معلقا.

من جهته، أعرب المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر وثقته في الشركات المصرية.

قال، خلال المؤتمر الصحفي لموسوعة «جينيس»: «نحن نرى إصرار الرئيس السيسي على تنفيذ الشركات المصرية لكل المشروعات ودعمه للشباب والشركات المصرية، هذه الثقة أعطتنا طاقة إيجابية جعلتنا نتمكن من الانتهاء من مشروعات ضخمة».

وقدم الشكر والتحية لجميع العاملين في الشركة، قائلًا: «إنني أشعر بالفخر ولو ظل هذا النهج، وتمكننا من تطوير أنفسنا وطاقتنا البشرية، ورفع كفاءة جميع الشباب سنصل إلى درجات عالمية».