شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث الموقف التنفيذي لأعمال وحدات «الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظتي (أسوان – الأقصر)، ومدينتي (أكتوبر الجديدة – العاشر من رمضان)، وذلك بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة.

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وجدد الدكتور عاصم الجزار، تأكيده على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، والمتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ المختلفة، كما شدد على المسؤولية المباشرة لمديري المشروع بالمواقع المختلفة، في المحافظات والمدن الجديدة، عن المواعيد المحددة للانتهاء، وأنهم ملتزمون بها أمامه مباشرة.

ووجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من بعض شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ في بعض المواقع، حتى لا يتم التأخر عن المواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والتسليم للمواطنين، مشدداً على عدم التهاون مع الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن التنفيذ.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة أسوان، تم وجارٍ تنفيذ 3344 وحدة (141 عمارة) بمنطقتي (إدفو – كوم أمبو)، وفي محافظة الأقصر، تم وجارٍ تنفيذ 744 وحدة (31 عمارة)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 71208 وحدات، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم وجارٍ تنفيذ 57160 وحدة.