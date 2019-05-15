شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسى أجرى جولة تفقدية أثناء افتتاح محور روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية للمشروعات التى تم افتتاحها بالفيديو كونفرنس أثناء احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر.

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وأضاف "راضى"، فى تصريح له اليوم، أن جولة الرئيس التفقدية، عقب احتفالية محور روض الفرج، تضمنت كوبري الشهيد نقيب أحمد حافظ، وكوبري المقدم شهيد أحمد أبو النجا، وتقاطع محور الشهيد مع محور المشير، وامتداد محور المشير، وأعمال تطوير وتوسعة محور الشهيد، وكذلك اعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس .

وافتتح الرئيس السيسى، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج، وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل، والذي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم؛ ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.