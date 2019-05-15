شاهد فى دقيقة.. كيف يؤدى طلاب أولى ثانوى امتحان مايو الإلكترونى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إعلان خطوات جديدة وتفاصيل عن كيفية أداء طلاب الصف الأول الثانوى العام، الامتحان الإلكترونى الذى يبدأ 18 مايو الجارى، "الخليج 365" يسرد فى الخطوات التالية كيف يمتحن الطلاب؟: 1ـ المدارس الحكومية المجهزة بالشبكات التكنولوجية يؤدى فيها الطلاب الامتحان إلكترونيا. 2ـ المدارس الحكومية غير المجهزة إلكترونيا سوف يمتحن طلابها ورقيا وعددها وصل قرابة 150 مدرسة. 3ـ طلاب المدارس الخاصة سوف يمتحنون فى المدارس الحكومية المجهزة. 5ـ على الطلاب الحضور مبكرًا فى اليوم الأول للامتحان قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة لتسجيل الحضور إلكترونيًا. Advertisements 6ـ إعداد اختبار ورقى لطلاب الدمج والطلاب الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الألمانية كلغة أولى. 7ـ إعداد اختبار ورقى للطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية وكذلك طلاب الصف العاشر بالمدارس الدولية. 8ـ إعلان نتائج الطلاب ورقيا وإلكترونيا فى توقيت واحد. 9ـ تجهيز امتحان ورقى ليكون بديلا للامتحان الإلكترونى لطلاب المدارس الحكومية والخاصة. 10ـ الالتزام بتوقيتات الامتحان والتنبيه على الطلاب بضرورة تحديث برامج التابلت

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