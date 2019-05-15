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صور.. السيسى يزيح الستار عن كوبرى تحيا مصر ويلتقط صورا تذكارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الستار لافتتاح كوبرى تحيا مصر، بمشاركة مجموعة من شباب مصر، وذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية.

بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل فى مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.


 

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السيسى يصل لافتتاح المحور

 

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وصول الرئيس الرئيس لمحور تحيا مصر

 

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استقبال الرئيس السيسى

 

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لحظة وصول الرئيس السيسى

 

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وصول السيسى 

 

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السيسى يلتقط الصور التذكارية

 

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لوحة المشروع 

 

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الصور مع المسئولين

 

 

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