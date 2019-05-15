شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دخول كوبرى"تحيا مصر – محور روض الفرج" موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم. Advertisements ويعد محور روض الفرج، جزءاً من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهادة دخول كوبرى"تحيا مصر – محور روض الفرج" موسوعة جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.