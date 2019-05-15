شكرا لقرائتكم خبر عن مدير موسوعة جينيس: محور روض الفرج ينهى أزمة الزحام فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلال عمر، المدير الإقليمى لموسوعة جينيس فى الشرق الأوسط، إن أى رقم قياسى يخضع لابحاث كبيرة، وفتحة الكوبرى كبيرة جدا، ولذلك تم تسجيلها، قائلا:"أهم من ذلك أن المشروع سيكون حل عملى جداً لمشكلة واحدة من أزحم مدن العالم ومن سيمسها هو المواطن الموجود فى العاصمة القاهرة".

ووجه المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، فى مؤتمر صحفى، التحية لمجموعة المهندسين الذين شاركوا فى مشروع محور روض الفرج، قائلا:"فعلا احنا فخورين بيكم لأنهم نفذوا تلك التقنية من الكبارى، والمحور حاليا حصل على رقم قياسى كأعرض جسر معلق".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج، وكوبرى تحيا مصر، أعرض كوبرى ملجم فى العالم.

وبدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل فى مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.