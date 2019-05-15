شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا معتدل ليلا،

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبيه شرقيه معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف ، وارتفاعه من 0.5 إلى 1 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.