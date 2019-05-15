شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع شركة بلجيكية للتعاون فى البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المُنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع الدول العربية والإفريقية بالإستفادة من الخبرات العالمية، مُشددا أن تحقيق التنمية فى أفريقيا يُمثل هدفا أساسيا لإستراتيجية التحرك المصرى لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة بي سيكس BESIXالبلجيكية العالمية.

وأوضح "التراس" أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة أشقائنا العرب والأفارقة، مُشيرا إلي مجالات التعاون مع شركة بي سيكس البلجيكية العالمية تتضمن تبادل الخبرات والتدريب والمشاركة في مشروعات التنمية لتلبية إحتياجات أشقائنا بالدول العربية والإفريقية، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري قوي من الهيئة العربية للتصنيع وبعض الشركات الوطنية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأشار "التراس" أن إستقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للإتحاد الإفريقي يعد حافزا قويا للإستثمار، وان ذلك يشمل مشروعات التنمية الشاملة وتبادل المنتجات بأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلي والعربي والأوربى، بالإضافة للسوق الإفريقي والذي يُمثل عدد 54 دولة بتعداد يبلغ 1.2مليار نسمة.

Advertisements

من جانبه ذكر" فيليب دوسوي Philippe Dessoy" مدير تطوير الأعمال بشركة بي سيكس البلجيكية، أنه يتطلع للتعاون مع مصر وفتح سوق للمُنتجات المصرية، وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع بالدول العربية والإفريقيةK مُشيرا إلي أن التعاون مع الهيئة يُمثل بداية قوية لدعم وتعزيز التجارة البينية وتوفير فرص العمل وخطوة هامة للتعاون البناء لنقل الخبرات المصرية في مجالات مشروعات التنمية الشاملة للمنطقة العربية والإفريقية.

كما أشاد "دوسوي" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية ودورها في دعم التصنيع المحلي بالإضافة للتصدير للسوق العربي والإفريقي.

يذكر أن التعاون يتضمن مجالات البناء والتعمير والبنية التحتية ومعالجة المياه والأعمال البحرية.