فيديو معلوماتى.. خدمات المستشفيات الحكومية فى 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أكثر من 400 مستشفى عام ومركزى خدمات صحية هامة للمواطنين على مدار العام، خاصة فى الأعياد والمواسم. ”الخليج 365” يستعرض فى السطور التالية أهم الخدمات التى يتم تقديمها فى المستشفيات العامة والمركزية. 1- يبدأ العمل بالمستشفيات العامة والمركزية من 9 صباحا حتى 5 مساء 2-تعمل أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية على مدار 24 ساعة Advertisements 3-يوجد بالمستشفيات نظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى والعلاج الاقتصادى 4-يتوفر بالمستشفيات الحكومية والمركزية عيادات خارجية تعمل بنظام التذاكر 5- يمكن العلاج مجانا بتذكرة فى الفترة الصباحية من 9 إلى 12 ظهرا 6- يجرى للمرضى جراحات كبرى مثل استئصال الأورام وتركيب المفاصل وعمليات القلب المفتوح 7-يتوفر فى المستشفيات حضانات تعمل بالنظام المجانى والاقتصادى

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