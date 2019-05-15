«الرياضة» تدعم مركز شباب أبو منيسي في كفر الشيخ

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د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20 ألف جنيه، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن ذلك الدعم يأتي في إطار تكثيف الأنشطة، لجذب أكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.
وأكدت الوزارة توفير توفير الدعم لهذه المراكز، لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.وفي أول مايو الجاري، شهد وفد الصحفيين الأفارقة بعض مباريات "نموذج محاكاة بطولة إفريقيا "، خلال زيارتهم، لمركز شباب
وأكدت الوزارة توفير توفير الدعم لهذه المراكز، لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وفي أول مايو الجاري، شهد وفد الصحفيين الأفارقة بعض مباريات "نموذج محاكاة بطولة إفريقيا "، خلال زيارتهم، لمركز شباب الجزيرة، ضمن مجموعة الزيارات الخارجية للمشاركين بدورة الصحفيين الأفارقة رقم 53 التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتشكل الوفد من دول (جنوب السودان، تشاد، تونس، توجو، أوغندا، كينيا، المغرب، الجزائر، الكاميرون، كوت ديفوار، اثيوبيا، غانا، مالاوي، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، السودان، رواندا، جنوب افريقيا) بالإضافة لبعض الصحفيين المصريين (تفاصيل).
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