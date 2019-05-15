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الأرصاد: درجات الحرارة تقترب من 40 في عاشر يوم رمضان

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الأرصاد تعلن طقس عاشر أيام رمضان

الأرصاد تعلن طقس عاشر أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر سحب على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر  الصغرى العظمى القاهرة 23 39  شبين الكوم 22 37 طنطا 22 36 دمنهور 20 35 الإسكندرية 19 32 بلطيم 20 32 مطروح 17 28 السلوم 18 35 سيوة 19 37 بورسعيد 20 30 دمياط 20 28 الزقازيق 20 39 الإسماعيلية 18 38  السويس 21 38 العريش 17 33 رفح 18 32  رأس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى

القاهرة 23 39 

شبين الكوم 22 37

طنطا 22 36

دمنهور 20 35

الإسكندرية 19 32

بلطيم 20 32

مطروح 17 28

السلوم 18 35

سيوة 19 37

بورسعيد 20 30

دمياط 20 28

الزقازيق 20 39

الإسماعيلية 18 38 

السويس 21 38

العريش 17 33

رفح 18 32 

رأس سدر 22 35

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نخل 15 37

نويبع 22 34

طابا 20 36

كاترين 16 32

الطور 22 35

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 22 40

مرسى علم 23 34

الفيوم 21 39

بني سويف 21 39

المنيا 20 40

أسيوط 22 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 23 42

أسوان 29 42

أبو سمبل 21 40

الوادي الجديد 19 42

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 26 32

رأس حدربة 25 31

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