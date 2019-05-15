انت الان تتابع الأرصاد: درجات الحرارة تقترب من 40 في عاشر يوم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس عاشر أيام رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر سحب على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 23 39 شبين الكوم 22 37 طنطا 22 36 دمنهور 20 35 الإسكندرية 19 32 بلطيم 20 32 مطروح 17 28 السلوم 18 35 سيوة 19 37 بورسعيد 20 30 دمياط 20 28 الزقازيق 20 39 الإسماعيلية 18 38 السويس 21 38 العريش 17 33 رفح 18 32 رأس درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

القاهرة 23 39 شبين الكوم 22 37 طنطا 22 36 دمنهور 20 35 الإسكندرية 19 32 بلطيم 20 32 مطروح 17 28 السلوم 18 35 سيوة 19 37 بورسعيد 20 30 دمياط 20 28 الزقازيق 20 39 الإسماعيلية 18 38 السويس 21 38 العريش 17 33 رفح 18 32 رأس سدر 22 35 Advertisements نخل 15 37 نويبع 22 34 طابا 20 36 كاترين 16 32 الطور 22 35 شرم الشيخ 25 38 الغردقة 22 40 مرسى علم 23 34 الفيوم 21 39 بني سويف 21 39 المنيا 20 40 أسيوط 22 41 سوهاج 23 41 قنا 24 41 الأقصر 23 42 أسوان 29 42 أبو سمبل 21 40 الوادي الجديد 19 42 شلاتين 24 34 أبو رماد 25 33 حلايب 26 32 رأس حدربة 25 31

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