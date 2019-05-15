انت الان تتابع 11 معلومة عن الامتحان في رسالة شوقي لـ«أولى ثانوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التربية والتعليم: تجهيز 1700 مدرسة بالبنية التحتية التقنية اللازمة للامتحان الإلكترونى.. وسيكون بنظام الكتاب المفتوح وفى مستوى الطالب المتوسط

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، رسالة إلى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى، قبل أيام قليلة من امتحانات الفصل الدراسى الثانى. وقال الوزير فى رسالته التى نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أنا اكتب لكم هذه الكلمات قبل أيام قليلة من امتحانات الترم الثانى لهذا العام، وأنا أعلم ما تشعرون به، وأعلم كم تعبتم ونحن معكم من المعلومات المغلوطة والترهيب والتخويف والشائعات، وأعلم أن هذا كله خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر لكم ولأولياء أموركم».

وأضاف: «أنا أعلم مشقة الانتقال من سنوات تعودتم فيها على أسلوب تعليمى "إن جاز القول" يتمحور حول الدروس والتلقين والتركيز على مسائل وتدريبات بعينها للمرور من "بعبع" الامتحانات، أعلم أيضا أن الكثيرين منكم تدربوا على أن درجات الامتحان هى الهدف وليس التعلم الحقيقى». وواصل: «لقد بذلت الوزارة

وأضاف: «أنا أعلم مشقة الانتقال من سنوات تعودتم فيها على أسلوب تعليمى "إن جاز القول" يتمحور حول الدروس والتلقين والتركيز على مسائل وتدريبات بعينها للمرور من "بعبع" الامتحانات، أعلم أيضا أن الكثيرين منكم تدربوا على أن درجات الامتحان هى الهدف وليس التعلم الحقيقى». وواصل: «لقد بذلت الوزارة جهدا هائلا لخدمتكم وإن راق للبعض أن يصور لكم أنكم حقل تجارب وأن مستقبلكم مهدد بالخطر، أعلم أن متابعتكم لكل الجدل والتشكيك فى كل شىء وقلق الأباء والأمهات ومحاولة بعض المعلمين "للأسف" لاستدراجكم ثانيةً إلى السناتر، قد أصابكم بالخوف، ولو كنت مكانكم لشعرت بنفس الخوف من هذا المشهد الغريب الذى تداخل فيه الخوف الطبيعى من التغيير والمجهول مع التخويف من أصحاب المصالح المتشابكة وليس لكم ذنب فى هذا كله.. إن حرص الوزارة والدولة بأكملها عليكم يقتضى أن نقدم لكم أفضل ما نستطيع، وقد آثرنا أن لا نترككم لسنوات أخرى من تعليم يقتل فيكم الإبداع والرغبة فى التعلم ويقلص من فرصكم المستقبلية فى حياه ناجحة تعملون فيها بما تحبون وتعلمون.. إن رحلة التعلم الحقيقى بدأت بكم، وإن كان الكثيرون منكم لم يتحقق من هذا بعد، وسوف تكون هذه الدفعة مثالا للأجيال القادمة ولكن الرحلة تقتضى الصبر وأن نعمل معا بلا خوف ونحن نؤمن بالهدف المنشود.. الهدف أن نتعلم ونكتسب ثقة فى قدراتنا الحقيقية وأن تلتحقوا بجامعتكم المفضلة». وتساءل الوزير: «وماذا عن الامتحان؟»، ليرد: «المسألة أبسط مما صورها الكثيرون»، وبدأ فى سرد 11 معلومة عن الامتحان: - امتحان هذا العام هو امتحان سنة نقل عادى مثله مثل السنوات السابقة من حيث الأهمية والمطلوب هو النجاح إلى الصف الثانى الثانوى. - امتحان هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ويعتمد على اسئلة تقيس فهم نواتج التعلم. - امتحان هذا العام تم تصميمه فى "مستوى الطالب المتوسط" و"أسلوب التصحيح" تم تصميمه لمراعاة أنكم تخوضون هذه التجربة لأول مرة. Advertisements - لقد أعددنا قرابة 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة كى نقدم امتحانا إلكترونيا آمنا على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت. - هناك حوالى 500 مدرسة مجهزة ولكن ما تزال تعانى من مشكلات فنية، وبالتالى قررنا أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام إلى حين اكتمال تجهيزها. - طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سوف يمتحنون ورقيا. - إن "تجربة مارس + تجربة 12 مايو" ساعدتنا أن نقرر الحل الأمثل الذى سنطبقه فى الـ1700 مدرسة بدون الاعتماد على الشبكات فى الوقت الراهن. - إذا حدثت أى مشكلة فنية فى مدرسة بعينها، سوف نعقد الامتحان ورقيا. - الوزارة جهزت غرفة عمليات على مدار الساعة لحل أى مشاكل طارئة فى أى مدرسة فى مصر خلال فترة الامتحانات. - لا تنشغلوا بكيفية وصول الامتحان إليكم سواء كان ورقيا أو على التابلت. - الأهم هو عدم الالتفات لأى جدل أو استنتاجات أو أسئلة فرعية أو شائعات غير ما أقوله لكم هنا، والتركيز فقط على قراءة فصول المنهج "الترم الثانى فقط" فى محاولة هضم وفهم المفاهيم نفسها بدلا من حفظها وسوف يكون الامتحان مباشرا ويسيرا عليكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 معلومة عن الامتحان في رسالة شوقي لـ«أولى ثانوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.