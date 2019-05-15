انت الان تتابع كاهن جديد يخلف قتيل كنيسة مارمرقس في إدارة ملف البر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القس مقار سعد

كشف مصدر في مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، رفض ذكر اسمه، عن أن كاهنا جديدا سيتولى إدارة ملف البر والمساعدات الذى كان يتولاه الأب مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس الذي قتل أمس، على يد خادم بالكنيسة وسيتم اختياره عن طريق الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بعد وصوله من الخارج من بين 4 كهنة على الرتبة نفسها يخدمون بهذه الكنيسة. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد بمصرع القس "مقار سعد"، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن.

وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج ابنته وإعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه.وتابع المتهم أنه طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية

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