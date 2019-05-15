شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن أول حملة وطنية متكاملة للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في احتفال كبير أقيم بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية في مصر ودبلوماسييها، والفنانين وممثلى الجمعيات والأهلية المصرية ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، وللطفولة والأمومة، والمرأة وممثلى وسائل الإعلام المختلفة وشركات القطاع الخاص.

ومن أهم المعلومات عن الحملة:



- أول حملة وطنية متكاملة للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر.

- تحمل شعار «معا ضد الاتجار بالبشر».

- تهدف لتبصير المواطنين عامة والبسطاء والأميين، خاصة في المدن والقرى والنجوع بتلك الجريمة.

- تساعد الحملة في التعريف بهذه القضية وبأشكالها وصور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون داخل البلاد وخارجها.

- تعتمد الحملة على شرح أشكال الاتجار بالبشر بصورة مبسطة من خلال رسائل تعريفية، وأفلام فيديو وصور ودورات تدريبية.

- يشارك فيها متطوعًا الفنان آسر ياسين.

- تسهم الحملة في رفع مستوى الوعي العام بمخاطر تلك الجريمة.

- تحث المواطنين على المشاركة في الإبلاغ عنها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها.

- الحملة تأتى تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)

- الحملة هي استمرار لجهود عديدة بدأت منذ سنوات في مجال التوعية.

- تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز أنشطة الحماية المعنية للفئات المعرضة لخطر الاتجار في البشر وضحايا هذه الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.