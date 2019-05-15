شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «تخطي الأرقام القياسية بات منهجًا للدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، صباح الأربعاء، إنه «لمن دواعي الفخر تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح صرح جديد شيده أبناؤك من مقاتلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جنبًا إلى جنب مع زملائهم من الشركات الوطنية المصرية بعزيمة وإرادة قوية نابعة من إيمان راسخ بالانتماء للوطن الذي يستحق منا جميعًا بذل جهد في سبيل عزته وكرامته يُضاف إلى سجل الإنجازات الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر في إطار الجهود المبذولة لتحقيق النهضة الشاملة للدولة في جميع المجالات».

وأضاف: «تم اختيار هذا اليوم لتزامنه مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان»، لافتًا إلى أنه منذ أيام تم افتتاح مشروعات قومية في مجالات مختلفة لخدمة خطة التنمية الشاملة لسيناء ومدن القناة، والتي كان من ضمنها واحد من أكبر مشروعات مصر القومية في العصر الحديث، وهو أنفاق تحيا مصر، التي جسدت إرادة سياسية وشعبًا مصريًا أصيلًا محققًا للآمال ليمتد العمران إلى جميع أرجاء الوطن.

وأوضح أنه استمرارًا للجهود المبذولة في جميع مجالات التنمية الشاملة للدولة، ومنها مجال الطرق والكباري، والذي يحظى باهتمامكم البالغ، تم التخطيط لتنفيذ شبكة من الطرق والكباري في أزمنة قياسية توفر أعلى درجات الأمن لمستخدميها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي المصري من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتسهيل الحركة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأشار: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه اعتبارًا من عام 2014 بإنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 8 آلاف و200 كيلومتر لتخطي جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري والجهاز المركزي للتعمير، بتكلفة مالية بلغت 164 مليار جنيه فأصبح تخطي الأرقام والإحصائيات القياسية منهجًا للدولة».

وتابع: «إننا نحتفل اليوم بافتتاح أحد أكبر مشروعات مصر القومية في العصر الحديث، وهو إنشاء محور (تحيا مصر)، لاستكمال محور الزعفرانةـ مطروح، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بدءًا من الزعفرانة مرورًا بطريق الجلالة بطول 82 كيلومترًا، ثم طريق القاهرة- العين السخنة بطول 106 كيلومترات، محور الشهيد بطول 4 كيلومترات، بالإضافة إلى امتداد محور المشير بطول 8 كيلومترات ومنه إلى محور الفنجري بطول 8 كيلومترات».

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وكشف: «تم إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق والكباري لنقل الحركة المرورية من محور الزعفرانة- مطروح إلى داخل القاهرة والعكس، حيث تم رفع تطوير وتوسعة محور الشهيد بطول 4 كيلومترات ليصبح بعرض 51 مترًا و4 حارات مرورية بدلًا من 3 حارات لكل اتجاه، كما تم إنشاء امتداد محور المشير بهدف إنشاء محور مروري جديد لتخفيف الكثافة المرورية على محور الشهيد، بالإضافة إلى ربطه بكوبري السادس من أكتوبر لخدمة القادم من وسط القاهرة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والعين السخنة بطول 8 كيلومترات وعرض 30 مترًا باتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية».

وأكد أنه لتيسير الحركة المرورية، تم إنشاء كوبري المقدم شهيد أحمد أبوالنجا، وكوبري نقيب شهيد أحمد حافظ شوشة أعلى محور أبوزيد خضر نهاية امتداد محور المشير بطول 850 مترًا وعرض 32 مترًا، مشيرًا إلى أن «محور تحيا مصر يمتد من الطريق الدائرى غربًا مرورًا بفرع النيل الغربي وأعلى جزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي وصولًا إلى منطقة شبرا شرقًا، وهو بطول 17 كيلومترًا، كما يتكون محور تحيا مصر من 12 كوبري علويًا، كوبري تقاطع الطريق الدائري، كوبري خرساني ويشمل 8 مطالع ومنازل لخدمة الحركة المرورية للقادم من اتجاه شبرا والمتجهة إلى الطريق الدائرى والعكس، كوبري النيل الغربي وهو كوبري خرساني أعلى نهر النيل بطول 370 مترًا وفتحات ملاحية رئيسية بعرض 120 مترًا وفرعية بعرض 70 مترًا، كوبري جزيرة الوراق بطول 1900 متر وعرض 48 مترًا ويمر أعلى جزيرة الوراق».

ولفت رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «المصريون كتبوا فصلًا جديدًا من فصول التحدي بالانتهاء من كوبري تحيا مصر لربط القطاع المار أعلى جزيرة الوراق بمنطقة شبرا أعلى نهر النيل، والذي تم تركيب آخر قطعة خرسانية منه في 14 إبريل 2019، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن «كباري منطقة شبرا تهدف لخدمة الحركة المرورية للقادم من كورنيش النيل، منطقة شبرا، مدينة نصر، ومصر الجديدة، شبرا الخيمة، السواح والأميرية».

وواصل: «تم تسجيل كوبري (تحيا مصر) في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري ملجم بالعالم، حيث يصل عرضه إلى 67.36 متر (اتجاهان)، 6 حارات مرورية وبطول 540 مترًا، وعرض الفتحات الملاحية أسفل الكوبري 300 متر، وهي أكبر فتحة ملاحية على نهر النيل، وتم تجهيز الكوبري بممشى للأفراد على الجانبين».

واستطرد: «من المنتظر أن يكون هذا الكوبري أحد المزارات السياحية، ويشتمل على 6 أبراج خرسانية، يبلغ ارتفاع البرج 92 مترًا، ولتنفيذ الكوبري تم استخدام نحو مليون متر مكعب من الخرسانة و290 ألف طن من الحديد، وهو ما يعادل إنشاء 1000 عمارة سكنية»، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز هذا المشروع بتحالف مجموعة من الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع تقديم الدعم الفنى بواسطة الشركات العالمية.

وأكمل: «اشترك في إنشاء الكوبري أكثر من 4000 مهندس وعامل مصري، مع الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الأعمال الفنية المحدودة لنقل الخبرة»، منوهًا بأن كوبري تحيا مصر ليس إنجازًا هندسيًا فقط، بل هو شهادة بقدرة المهندس والفنى والعامل المصري، وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء هذا القدر الهائل من المشروعات القومية العملاقة في أزمنة قياسية يغرس في الشعب المصري روح الإصرار والتحدي للوصول إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.