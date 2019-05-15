شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الإسراع في تنفيذ المشروعات «يوفر الوقت والجهد والمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسعى لتنفيذ المشروعات العامة في أسرع وقت ممكن بما يحقق توفير الوقت والجهد والمال، وسأل، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، صباح الأربعاء: «لو تم عمل هذه المشروعات في هذه الأيام، فما تكلفتها في الوقت الحالي؟».

ورَدّ اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية: «تكلفتها الأساسية حوالي 170 مليار جنيه، ولكن لو تم عمل هذه المشروعات في يومنا الحالي فستكلف الدولة حوالي 400 مليار جنيه، وذلك لأن فرق سعر الجنيه يختلف».

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وأضاف الرئيس: «أنا بسَمّع كل الحاضرين لماذا نحن كنا مستعجلين على هذه المشروعات، رغم أن هناك الكثير من الشركات رأت أن الاستعجال غير مبرر، ولماذا الدولة تريد الانتهاء من أكبر حجم من العمل خلال الـ4 سنوات الماضية أو قبل ذلك لأننا كنا مقدرين أن كل إنجاز سيتم الانتهاء منه هو توفير في الوقت والجهد والمال».

وأوضح: «المال ليس في تكلفة المشروع فقط، وإنما في العوائد الخاصة به التي سيتم تحصيلها، وأعطى الرئيس مثال الكوبري الذي يتم افتتاحه اليوم»، فقال: «كان من المفترض أن يتم افتتاحه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر طبقا للخطة، لكن نحن ضغطنا أنفسنا، وقلنا نريد أن نُشعِر المواطنين في هذا الوقت بالاستفادة من المحور الجديد لكي يتم تسيير الحركة لمستخدمي السيارات بأنواعها المختلفة في المنطقة المزدحمة، وتم حل مسألة كبيرة جدًا بهذا المحور في حياة المواطنين واقتصادهم».

وتابع: «أنا أريد أن أقول إن حجم الأموال التي تم إنفاقها خلال الـ5 سنوات الماضية بدون مبالغة لو كنا انتظرنا لأي أسباب أن يتم بدء هذه المشروعات حاليًا، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها لأنه لن يكون في استطاعتنا ذلك ماديًا».

وأشار: «هذا سؤال يمتد لكل المشروعات التي تم تنفيذها، يعني لو بنتكلم عن مشروعات الإسكان ينطبق عليها هذا الكلام بشكل أو بآخر، كان رقمًا منذ 3 أو أربع سنوات، ولكن في الوقت الحالي نتحدث عن أرقام أكبر من ذلك بكثير».