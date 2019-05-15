شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات في «العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات في مناطق «الأردنية ومركز المدينة وصيدناوى، والمجازر السادسة بالحى الأول».

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أسفرت الحملات عن مصادرة عدد من العربات بالشوارع، والقضاء على مظاهر العشوائيات، وإلزام المحال بالعودة إلى حدودها وعدم التعدى على الشارع، من أجل تيسير حركة المرور للمواطنين.

تمت الحملة بمشاركة المهندس أحمد عبدالمولى، والمهندس حمدى هزاع، نائبى رئيس الجهاز، والمهندس عبدالحميد الشرقاوى، معاون رئيس الجهاز، وبعض الإدارات المعنية بالجهاز، ومدير الأمن، وبعض القيادات الشرطية.

أكد المهندس خالد شاهين استمرار جهاز المدينة في تنظيم حملات رفع الإشغالات الليلية والنهارية، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمدينة، وجعلها خالية من مظاهر العشوائية.