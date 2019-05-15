شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لـ«جينيس» يسلم شهادة الموسوعة إلى رئيس «المقاولون العرب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة جينيس في الشرق الأوسط، شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المشاركة في تنفيذ مشروع محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم خلال احتفالية افتتاح المشروع، اليوم الأربعاء.
وبهذه الشهادة، يدخل كوبري «تحيا مصر» الملجم والمار أعلى نهر النيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، والذي يبلغ 64.70 متر.
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