شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح عددًا من الكباري عبر الـ«فيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، بعض المشروعات بخاصية «الفيديو كونفرانس»، ومنها كوبري نقيب شهيد «أحمد حافظ شوشة»، أعلى محور أبوزيد خضر تنفيذ شركة «السعداء»، أزاح الستار السيد إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والضابط المشرف ملازم أول محمد عبد اللطيف.
وافتتح الرئيس كوبري المقدم شهيد «أحمد أبوالنجا» تقاطع محور المشير مع محور الشهيد تنفيذ شركة «السلام إنترناشونال»، أزاح الستار الأستاذ مصطفى عبد العزيز إبراهيم الزيات، سكرتير عام مساعد محافظ القاهرة، والضابط المشرف النقيب محمد عبد المنعم.
وافتتح أيضا امتداد محور المشير تنفيذ إدارة المهندسين العسكريين، أزاح الستار المهندس إبراهيم صابر خليل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والضابط المشرف نقيب محمود عماد البارودي.
كما افتتح محور الشهيد تنفيذ شركة «أوراسكوم»، أزاح الستار السيد أحمد فؤاد أحمد، نائب محافظ القاهرة، والضابط المشرف النقيب أحمد منير.
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