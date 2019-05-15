شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم الأعرض في العالم، صباح الأربعاء، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان «شرايين الأمل» يعرض مراحل بناء محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية المصرية، والذي من المقرر أن يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

يربط المحور شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، ويتكون محور روض الفرج من اتجاهين وعرضه 64.5 متر وبالتالي سيكون أكبر الطرق عرضا في العالم، ويضم كل اتجاه 6 حارات مرورية، 4 منها للسيارات الملاكي وحارتان للأتوبيس شاملة 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري.

يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الجمهورية والعكس، بحيث يكون محورا موازيا لمحور 26 يوليو مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به، وربط القادم من مناطق شرق القاهرة «مدينة نصر ومصر الجديدة» بغرب القاهرة «الشيخ زايد و6 أكتوبر» دون ضرورة المرور بمنطقة وسط البلد، كما يوفر المحور حوالي 300 مليون جنيه سنويا عبارة عن سولار وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة من شبرا إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي حيث إنه من المقرر أن يقلل المحور الجديد مدة الرحلة لتصل إلى 20 دقيقة فقط.

يضاعف من قيمة محور تحيا مصر أنه يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الإقليمي، وامتدت مرحلته الأولى بطول 30 كيلومترا من تقاطع طريق إسكندرية الصحراوي عند علامة 39 حتى تقاطع الطريق الدائري عند منطقة الوراق.

المرحلة الثانية من المحور التي يتم افتتاحها اليوم تمتد من تقاطع الطريق الدائري عند منطقة الوراق مرورا بالنيل الغربي وجزيرة الوراق في النيل الشرقي حتى منطقة شبرا. وتجلى هذا الصرح العملاق بجهود 4 آلاف مهندس وعامل فني من خيرة البنائين المدنيين تحت إشراف الضباط المميزين بإدارة المهندسين العسكريين.

تتوج المرحلة الثانية من كوبري تحيا مصر بإنشاء كوبري تحيا مصر الخرساني الملجم الذي استحق أن يسجل في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملجمة حول العالم.

Advertisements

تكتمل اللمسة الجمالية لكوبري تحيا مصر الملجم لتجعل منه مزارا سياحيا بابتكار أول ممشى سياحي زجاجي بالشرق الأوسط، وذلك على أجناب الكوبري المعلق على نهر النيل الخالد. ثم يتم إنشاء امتداد محور المشير طنطاوى بطول 8 كيلومترات وعرض 30 مترا ليصبح 3 حارات مرورية لكل اتجاه لربط كوبري 6 أكتوبر بمحور المشير، كما تم الانتهاء من كوبري المقدم شهيد أحمد أبوالنجا اتجاهين لخلق تقاطع حر بين محوري المشير والشهيد.

عقب ذلك، ألقى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، كلمة، أكد خلالها أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية شهدت مصر نهضة شاملة في كافة المجالات، خاصة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة في وقت لا يتجاوز بضع سنوات، أسهمت في توفير ملايين من فرص العمل وخلق خارطة تنموية جديدة بمصر التي أصبحت تجربة ناجحة ونموذجا للعديد من الدول بالمنطقة والعالم .

وقال إن دعم الرئيس السيسي المستمر كان له الأثر الأكبر في بث روح التحدي وتحفيز أبناء الشركة على خلق مجالات عمل جديدة وزيادة قدرة الشركة التنافسية مع الشركات العالمية الكبرى في قارة إفريقيا والمنطقة العربية، حيث إنه منذ تكليفنا بتشييد مشروع محور (تحيا مصر) عام 2016 والعمل مستمر على مدار 24 ساعة لم يتوقف في أي مناسبة مع تعاقب الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية .

وأكد رئيس شركة المقاولون العرب أن المرحلة الثانية من المحور تمتد من الطريق الدائري غربا مرورا بفرع النيل الغربي وجزيرة الوراق، وفرع النيل الشرقي وصولا إلى منطقة شبرا شرقا بإجمالي أطوال 17.2 كم في اتجاهين وبعرض متغير من 48 إلى 67.36م .

وأضاف رئيس الشركة: «نحن نحتفل اليوم بخروج هذا الإنجاز إلى النور وباكتساب 4 آلاف مهندس وفني وعامل من الشباب بقدر كبير من الخبرة في تنفيذ ذلك النوع من الكباري واستخدام المعدات والآلات الحديثة ونقل تكنولوجيا صناعة الكباري الحديثة بمصر، حيث قامت الأطقم الهندسية القائمة على تنفيذ الكوبري بمواجهة الصعوبات بابتكارات هندسية مصرية خالصة.. فقد تمكنا من التغلب على التحديات والالتزام بالمخططات الزمنية، ومنها ابتكار وتصميم وتنفيذ أنظمة حركة تتحمل أوزانا تصل إلى 250 طنا لتحريك ونقل الباكيات المعدنية من مناطق التجميع ومنها لأماكن التركيب، كذلك ابتكار وتصنيع أنظمة رفع متطورة للتحكم في تركيب الباكيات المعدنية بجسم الكوبري حيث تسمح بالحركة في جميع الاتجاهات بدقة فائقة» .

وأشار إلى أنه يتم رفع الباكيات المعدنية بواسطة أنظمة الرفع وضبط المناسيب خلال أقل من 10 ساعات، حيث تعتبر أقل من المعدلات العالمية، فضلا عن تصنيع عبارتين بحمولة تصل إلى 600 طن لاستيعاب المعدات الثقيلة، كما تم استخدام 200 ونش بحمولات من 7 أطنان إلى 600 طن .

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أنه بعقد مقارنة بين محور (تحيا مصر) الذي يمثل 110% من كوبري أكتوبر نجد أن المدة الزمنية لإنشاء كوبري أكتوبر قد امتدت لتصل إلى 17 عاما، بينما استغرق العمل في محور تحيا مصر 4 سنوات حيث يرتكز جسم الكوبري على 6 أبراج عملاقة ومثبت بهذه الأبراج من أعلى بـ 160 كبلا، حيث تحتوي هذه الكابلات على أسلاك صلب بإجمالي أطوال 1400 كم، بالإضافة إلى مليون متر مكعب خرساني و2900 ألف طن حديد .

وأضاف أنه «لتثبيت هذه الكابلات بالأبراج الخرسانية تم تصنيع قطع معدنية خاصة وتركيبها داخل الأبراج، وتم تنفيذ هذه الأعمال بالعمالة المصرية بجودة ودقة عالية»، مؤكدا أنه لضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة تم تنفيذ عمالة تفتيش وتأكيد الجودة بواسطة المكاتب المصرية المتخصصة وأحد المكاتب العالمية، فضلا عن إجراء اختبارات لجميع شحنات الكابلات ولوازمها المكونة للكوبري بأكبر المعامل بالدول الأجنبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية .

واختتم رئيس الشركة حديثه قائلا إنه «في النهاية يأتي المكسب الحقيقي المكتسب بعد الانتهاء من هذا الإنجاز الضخم وهو إعداد جيل من شباب المهندسين والعمال قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، شعارهم دائما (تحيا مصر)».