شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «حلينا مسألة كبيرة جدًا في حياة الناس بافتتاح محور روض الفرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التعجيل بإنشاء وإنجاز مشروعات الطرق والكباري والمحاور المرورية يرجع إلى «حرصنا على توفير الجهد والوقت والمال، فضلًا عن عوائد المشروعات».

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وأضاف، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية ومحور روض الفرج، صباح الأربعاء: «إحنا حلينا مسألة كبيرة جدًا في حياة واقتصادات الناس بافتتاح المحور ده».

وتابع: «حجم الأموال اللي أنفقت خلال الـ4 سنين اللي فاتوا - بدون مبالغة - لو كنا انتظرنا إطلاق هذه المشروعات أتصور مكناش قدرنا نطلقها، مكنش هيبقى معانا نغطي التكلفة دي».

يمثل المحور شريان حياة جديدا يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.