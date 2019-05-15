شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب»: كوبري «تحيا مصر» استغرق 4 سنوات بينما «6 أكتوبر» 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، إن كوبري تحيا مصر الملجم جرى إنشاؤه في غضون 4 سنوات، بينما استغرق العمل لإنشاء كوبري أكتوبر 17 عامًا.

أضاف، في كلمته خلال حفل افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم الأعرض في العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، أن جسم الكوبري يرتكز على 6 أبراج عملاقة.

يمثل المحور شريان حياة جديدا يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.