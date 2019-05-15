شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى "تحيا مصر" فى جينيس.. كل ما تريد معرفته على موسوعة الأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية:

1- موسوعة جينيس تصدر سنويًّا، وتضم كل الأرقام القياسية المعروفة على مستوى العالم، سواء في ما يخُص الإنجازات الفردية أو الجماعية فى مختلف أنحاء العالم، وفق الضوابط التى تضعها لتنظيم عملية التسجيل.

2- مع كل إصدار جديد لموسوعة جينيس، يتم إضافة أرقام قياسية جديدة سواء تحققت لأول مرة أو الأرقام الجديدة التى حطّمت الأرقام القديمة.

3- بداية فكرة جينيس للأرقام القياسية في بداية الخمسينات من القرن الماضى حيث حضر السير هيو بيفر المدير التنفيذي لمصنع البيرة "جينيس" حفل صيد وشهد نقاشا جدليا حول أسرع طائر في قارة أوروبا ولم يفلحوا في الحصول على جواب نهائى، وفى عام 1954 تذكر السير هيو الجدل، لذلك فكر فى عمل دعاية لجينيس لحل النقاشات الجدلية، لتبدأ بعدها الفكرة التى حققت نجاحا كبيرا فى كافة أنحاء العالم.



النسخة الأولى من موسوعة جينيس

4- استغرق إعداد أول نسخة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقتا طويلا، وصل إلى 13 أسبوع ونصف، 90 ساعة من العمل خلال الأسبوع الواحد بما فيها العطلة الأسبوعية والأعياد الوطنية.

5- دخول موسوعة جينيس متاح لأى فرد أو مؤسسة فى كافة أنحاء العالم، مع ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بتسجيل الرقم، بالإضافة إلى مراجعته بشكل دقيق للغاية من قبل فريق إدارة الأرقام القياسيّة حيث يعمل على ضمان صحة الأرقام بشكل تام لا يقبل الشك.

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6- يتيح الموقع الرسمى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية التجسيل من خلاله، حيث يتم إعداد حساب خاص عليه، ومن ثم البدء فى تسجيل الرقم القياسى وفق الشروط والضوابط التى يحددها الموقع.

7- تتطلب المرحلة الأولى من عملية تسجيل رقم قياسى جديد، مراجعته فى قاعدة البيانات الكبيرة للأرقام القياسية، وإذا تم القبول بموجب الرقم القياسى سيتم اقتراح أرقام قياسية اخرى لك مقارب لما اخترته أو يتم رفض طلبك.

8- تضع موسوعة جينيس العديد من المعايير لقبول تسجيل أى طلب لديها، ومن أبرز هذه الشروط والمعايير تقديم الشرح الكافى والأدلة التى تثبت تسجيل الرقم الجديد، والتخصص بالإضافة إلى أنها لا تقبل طلبات غير لائقة أو مهينة.

9- من أبرز الأرقام القياسية المسجلة داخل موسوعة جينيس، اللاعب البرازيلى الشهير "بيله"، والذى حصل على أكبر عدد من انتصارات كأس العالم، وكذلك برج خليفة فى الإمارات باعتباره أول مبنى فى العالم، وفيلكس بومجارتنر حيث تم تسجيله كأول شخص يكسر حاجز الصوت فى السقوط الحر.