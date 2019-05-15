شكرا لقرائتكم خبر عن "موسوعة جينيس" تشيد بفريق عمل مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طلال عمر المدير الإقليمى لموسوعة جينيس فى الشرق الأوسط، باحترافية فريق عمل مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" الملجم، مشيرا إلى أن الرقم القياسى يتوقف على الأكبر أو الأطول بغض النظر عن تكلفة المشروع أو عدد العمال المشاركين فيه أو مدة تنفيذه.

وقال المدير الإقليمى لموسوعة جينيس فى الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفى عقب تسليم شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المشاركة فى تنفيذ مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" الملجم، إن الموسوعة تواصلت مع فريق العمل الخاص بالمشروع منذ عامين لمناقشة شروط الرقم القياسى، كاشفا عن مشاركة خبراء من الصين والجامعات المصرية وفريق الأرقام القياسية واستشاريين من شركة المقاولون العرب.

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح قبل قليل مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" الملجم.