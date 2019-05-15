فيديو.. تحية من دار الإفتاء إلى جنود مصر الأبطال فى ذكرى العاشر من رمضان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت دار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجهت فيه التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وقالت فى الفيديو الذى أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار: "تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة لوطننا الحبيب مصر .. ولأمتنا الإسلامية. حيث انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل .. بقلوب يملؤها الإيمان بالله .. مستظلين بشعار: اللهُ أكبر .. ضاربين أعلى الأمثلة في البطولة والفداء .. ليسجلوا لوطنهم انتصارًا أدهش العالم .. ويحققوا قول الله فيهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.

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ووجهت الدار تحية لأسود مصر الأبطال .. وسلامًا على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن .. وأسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط .. الذي كان ولا يزال الدرع والسيف، والحارس الأمين لمصرنا الغالية.