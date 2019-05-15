شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تحية من دار الإفتاء إلى جنود مصر الأبطال فى ذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت دار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجهت فيه التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وقالت فى الفيديو الذى أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار: "تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة لوطننا الحبيب مصر .. ولأمتنا الإسلامية. حيث انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل .. بقلوب يملؤها الإيمان بالله .. مستظلين بشعار: اللهُ أكبر .. ضاربين أعلى الأمثلة في البطولة والفداء .. ليسجلوا لوطنهم انتصارًا أدهش العالم .. ويحققوا قول الله فيهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.
ووجهت الدار تحية لأسود مصر الأبطال .. وسلامًا على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن .. وأسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط .. الذي كان ولا يزال الدرع والسيف، والحارس الأمين لمصرنا الغالية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تحية من دار الإفتاء إلى جنود مصر الأبطال فى ذكرى العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.