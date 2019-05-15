بعد افتتاح الرئيس.. 15 معلومة عن محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ قليل، محور روض الفرج، وكوبرى تحيا مصر، أعرض كوبرى ملجم فى العالم. ويرصد " الخليج 365" أبرز المعلومات عن الكوبرى والمحور الجديد: 1ـ يعد محور روض الفرج أحد أضخم المشروعات على الخريطة التنموية للدولة 2ـ أنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية 3ـ أنشئ الكوبرى بأيادٍ مصرية 100 % 4ـ طوله 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط 5ـ يستهدف تخفيف التكدس المرورى بالقاهرة وضواحيها Advertisements 6ـ يشارك فى تنفيذه 4 آلاف مهندس وفنى 7ـ تتجاوز تكلفته 5 مليارات جنيه 8ـ يشمل 6 مخارج ومداخل بمنطقة المظلات 9ـ يشمل 8 مداخل ومخارج بمنطقة الدائرى 10ـ يعد كوبرى تحيا مصر أعرض كوبرى ملجم فى العالم 11ـ يبلغ عرض كوبرى تحيا مصر 67.3 مترا فى المنتصف 12ـ يشمل 31 مطلعًا ومنزلاً 13ـ تبلغ طول المرحلة الثانية 17 كم 14ـ يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل 15ـ يتحمل أوزان أكثر من 120 طنا

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