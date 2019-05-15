بث مباشر لافتتاح الرئيس السيسى محور روض الفرج وعدد من المشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل فى مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.

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