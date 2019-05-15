شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء محور روض الفرج يعادل بناء 1000 عمارة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، إن محور روض الفرج سيكون من المزارات السياحية، لافتاً إلى أن مليون متر مكعب من الخرسانة تمت فى إنشاء المحور، كما أن المشروع تكلف فى بنائه حوالى 290 ألف طن من الحديد، أى ما يعادل إنشاء 1000 عمارة سكنية.

وأضاف الفار، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التحديات التى شهدها المشروع كانت كثيرة، نظراً لوجود المشروع داخل منطقة سكنية، وهو ما تطلب تكثيف الأعمال فى ساعات متأخرة من الليل.

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وأشار رئيس الهيئة الهندسية، إلى أن المشروع تم بين تحالف مجموعة من الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية، وبعض الدعم الفنى جاء من الشركات الأجنبية العالمية، مشيراً إلى أن هناك 4 آلاف مهندس وعامل وفنى مصرى ضمن المشروع، بالاستعانة لبعض خبرات الأجانب.

وأكمل رئيس الهيئة الهندسية، أن كفاءة وقدرة المهندس والفنى والعامل المصرى شهد لها الجميع، موضحاً أن إنشاء المشروع وتنفيذه جاء بأعلى معدلات إنشاء، قائلا:"إن إصراركم على تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات يغرس فى الشعب المصرى روح الإصرار والتحدى".