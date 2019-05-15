المدير الإقليمى لـ"جينيس" يسلم شهادة الموسوعة لرئيس شركة المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم طلال عمر المدير الإقليمى لموسوعة جينيس فى الشرق الأوسط شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المشاركة فى تنفيذ مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" الملجم خلال احتفالية افتتاح المشروع اليوم الأربعاء. وبهذه الشهادة، يدخل كوبرى "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى فى العالم والذى يبلغ 64.70 متر.

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