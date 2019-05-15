شكرا لقرائتكم خبر عن #محور_روض_الفرج.. إشادة كبيرة على السوشيال ميديا بإنجاز كوبرى "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الافتتاح الرسمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوبرى تحيا مصر، تصدر هاشتاج "محور روض الفرج"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر على "تويتر"، وسط حالة كبيرة من الفرحة والفخر بعد افتتاح هذا الانجاز الكبير.

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على التأكيد على قدرة الدولة المصرية على الانتهاء من هذا الانجاز الكبير وتصميم أعرض كوبرى معلق فى العالم، بالإضافة إلى الإشادة بالجهود التى بذلها الرئيس السيسى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة فى إطار بناء الدولة المصرية.









يذكر أن مشروع كوبرى "تحيا مصر"، تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذى أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذى يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.





ويعد محور روض الفرج، أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، وهو محور عرضى حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى عند الكيلو 39، ويبلغ طوله 600 كيلو متر.





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