شكرا لقرائتكم خبر عن السيسىى يتفقد كوبرى تحيا مصر ويناقش رئيس الوزراء عن المشروعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس ممجلس الوزراء، كوبرى تحيا مصر، عقب افتتاحه منذ قليل، وناقش المسئولين عن الكوبرى، والمشروعات المقرر إقامتها فى الفترة المقبلة، موجهاً لهم بعض النصائح.

وبدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل فى مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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كما حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.



السيسى يتفقد كوبرى تحيا مصر



السيسى يتفقد كوبرى تحيا مصر



