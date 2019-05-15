شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى افتتاح محور روض الفرج: "كل مشروع بنخلصه بيوفر وقت وجهد وفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية عن تكلفة المشاريع التى من المنتظر أن يتم إنشاؤها، ليرد اللواء إيهاب الفار، عن أن التكلفة ستزيد لتصل إلى 3 أضعاف أو 4 أضعاف، قائلا:" هنضرب فى 3 لأن فرق سعر الجنيه اختلف النهاردة عن 4 سنين مضت وممكن نوصل لـ400 مليار".

وقال الرئيس السيسى: "أنا بسمع الموجودين ليه إحنا كنا مستعجلين على المشروعات وليه إحنا عايزين نخلص الأمور دى خلال الأربع سنوات اللى فاتوا، لأننا كنا بنقول إن كل مشروع بنخلصه بيوفر وقت وجهد وفلوس، والمفروض أن المشروع ده كان يتأخر شهرين ولكن ضغطنا نفسنا عشان نحسس الناس بالاستفادة من المحور لأنه بيأثر على الحركة فى المنطقة المزدحمة".

وتابع السيسى: "حلينا مسألة كبيرة جداً فى حياة الناس واقتصاديات الناس، النهاردة اللى كان بيتحرك عشان يخرج من مدينة نصر أو شبرا كان بياخد وقت وتكلفة قد أيه، ودلوقتى بعد ما يمشى على المحور الجديد هياخد وقت وتكلفة قد أيه".

وأشار السيسى:"حجم الأموال اللى أنفقت بدون مبالغة لو كنا انتظرنا لأى أسباب أننا نطلق المشروعات دى قد لا يمكن أن نطلقها خلال الفترة الثانية، وقد لا نستطيع أن نطلقها بسبب التكلفة المالية، وده سؤال ممكن يمتد لكل المشروعات".