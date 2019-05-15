شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة والعظمى بالقاهرة 39 درجة اليوم.. وغدا تبلغ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد وصلت اليوم الأربعاء ذروتها على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من استمرار ذروة الموجة الحارة حتى غد الخميس، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أخر أيام فى فصل الربيع عادة ما تكون درجات الحرارة فيها أعلى من معدلاتها وتكون درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من فصل الصيف ، مناشدا المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب السوائل بكثرة وارتداء غطاء الرأس.

يذكر أن البلاد تتعرض لموجة حارة تضرب كافة الأنحاء بالجمهورية تصل ذروتها اليوم الأربعاء وتستمر لغد الخميس، حيث سيسود كافة الأنحاء طقس شديد الحرارة تصل خلاله درجات الحرارة العظمى لـ40 درجة بالقاهرة .

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