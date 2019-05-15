شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبرى تحيا مصر".. أعرض كوبرى ملجم فى العالم بشهادة موسوعة "جينيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وذلك فى يافتة وضعت فى المدخل الأمامى للكوبرى، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل.

وأنشأ كوبرى تحيا مصر، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفذته شركة المقاولون العرب، واستغرق بنائه 4 سنوات، أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذى يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.