شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على أهمية الإشارات التحذيرية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت الإشارات التحذيرية على الطرق السريعة، ولا يوجد لدى بعض السائقين الدراية الكاملة بها، وعلى المواطنين الانتباه لها جيدا لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق.

-الإشارات التحذيرية

الإشارات التحذيرية تعتمد بشكل أساسى على نمط الثقافة لدى السائقين بتوعية الآداب العامة للقيادة على الطرق، وهو جزء مهم جدا من المحافظة على سلامة الأفراد والمركبات، وتتميز بأنها على شكل مثلث ذى حدود حمراء، وتختلف الإشارة الواقعة داخل المثلث حسْب طبيعة التحذير المراد الإشارة إليه.

وهناك مجموعة كبيرة من الإشارات التحذيرية التى تنتشر فى مختلف الطرقات حرصا من إدارة السير على الحفاظ على أرواح المواطنين، وسلامتهم، ومركباتهم، ومن أهم هذه الإشارات:

- المثلث الفارغ:تكون هذه الإشارة عبارة عن مثلث ذى حدود حمراء واضحة، وخالية تماما من أى رموز من الداخل، ويكون رأس المثلث فيها إلى الأسفل، وتعنى هذه الإشارة "افسح الطريق"، وتدل هذه الإشارة على أن السائق عليه أن يفسح الطريق أمام حركة المرور باتجاه الشارع الرئيسى.

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-الخط المنحنى:تكون هذه الإشارة على شكل مثلث رأسُه للأعلى، ذى حدود حمراء واضحة، ويكون فى داخله خط أسود عريض منحنى إلى أسفل وإلى أعلى، وتدل هذه الإشارة على وجود أكثر من منحنى فى الطريق، وتحذر السائق من السرعة الزائدة والطارئة، وتنذرُه بضرورة تهدئة السرعة، وتجنب استخدام الفرامل.

-السهمان المتعاكسان:تكون هذه الإشارة على شكل سهمين متعاكسين فى الاتجاه، يقعان داخل مثلث ذى حدود حمراء عريضة، كباقى الإشارات التحذيرية الأخرى، وتدل على أن الطريق فى اتجاهين ومسربين فقط، مع عدم وجود جزيرة وسطية تفصل الاتجاهين عن بعضهما، وضرورة حذر السائق من هذا الطريق ذى الاتجاهين.

- إشارة الدوار:هذه الإشارة عبارة عن دائرة متقطعة، داخل مثلث ذى حدود حمراء عريضة، ويدل على وجود دوار، بعد مسافة قصيرة من الطريق التى يسيرُ فيها السائق، وتنذرُه بضرورة تهدئة السرعة، وتوخى الحيطة والحذر.

-إشارة الأشغال:تكون هذه الإشارة على شكل عامل يقومُ ببعض الأعمال، وهى تدل على وجود أعمال صيانة أو غيرها على الطريق، وبالتالى تنذر السائق بضرورة تخفيف السرعة، والانتباه إلى اتجاه الطريق، وحركة السير.

- ضيق الشارع:وتكون هذه الإشارة على شكل خطين متوازيين يضيق أحدهما باتجاه الآخر، وتدل هذه الإشارة على وجود عوائق أدت إلى تضييق الطريق بشكل مؤقت، وتنذر السائق بضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند عبور هذه الطريق.