الرئيس السيسي: لو تأخرنا في تنفيذ مشروعات الطرق لكلفتنا 3 أضعافها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة كانت تصر على سرعة إنشاء المشروعات القومية وشبكة الطرق لتفادي زيادة نفقات الانشاء فيما بعد.

وسأل الرئيس خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تكلفة هذا المشروع اذا تأخر قرار الإنشاء حتى الآن فأكد رئيس الهيئة الهندسية، أن تكلفته كانت ستقفز من 164 مليار إلى 400 مليار.

وقال الرئيس: "بدون مبالغة لو تم الانتظار لأي أسباب لاطلاق المشروعات كانت قد لا نستطيع اطلاقها لعدم القدرة علي تغطية التكلفة المالية لهذه المشروعات بسبب تضاعف تكلفة الانتاج".

وأوضح السيسي أن مشروع محور روض الفرج وتحيا مصر كان من المقرر افتتاحه بعد ثلاثة أشهر من الآن، لكن تم تقديم الموعد ليشعر المواطن بالتحسين في تيسير حركة المرور قائلا :"ضغطنا نفسنا علشان نحسس الناس بالانجاز".

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وبدأت احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم، صباح اليوم، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي".

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شرايين الأمل" عن مراحل إعداد الكوبري والمحور، وأهميتهما الاستراتيجية.

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.