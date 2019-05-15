رئيس "جينيس" يُسلم "المقاولون العرب" شهادة تسجيل الكوبري المُلجم بالموسوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

سّلم طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة جينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس شركة المقاولون العرب المهندس محمد محسن صلاح، شهادة دخول كوبري "تحيا مصر"، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم.

وقال رئيس المقاولون، خلال كلمته في الافتتاح اليوم، إن الشركة واصلت عملها ليلًا نهارًا لإنجاز هذا المشروع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر.

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بدأت احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم، صباح اليوم، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي".

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شرايين الأمل" عن مراحل إعداد الكوبري والمحور، وأهميتهما الاستراتيجية.

ويمثل المحور شريان حياة جديدا يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يسهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.