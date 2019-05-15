رئيس الهيئة الهندسية: محور "روض الفرج" من أكبر المشروعات في العصر الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن محور روض الفرج إنجاز جديد يضاف لسجل الانجازات المبذولة لتحقيق النهضة الشاملة للدولة، لافتًا إلى أنه تم اختيار هذا اليوم لافتتاحه تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى احتفال العاشر من رمضان.

وأضاف، خلال احتفالية افتتاح محور روض الفرج: "إنجازات الطرق تجسد إرداة وطنية تمتد بالعمران لجميع أنحاء الوطن، وأن التخطيط لشبكة الطرق والكباري تم في وقت قياسي لجذب الاستثمارات، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وتسهيل الحركة بين مناطقة الانتاج والاستهلاك، وموانئ التصدير".

وأشار إلى تكليف الرئيس السيسي بإنشاء شبكة طرق تغطي جميع المناطق الاستراتيجية في الدولة، بتكلفة بلغت 164 مليار جنيه، مؤكدًا "وصلنا الليل بالنهار" لنحتفل اليوم بمشروع جديد ينضم لأكبر مشروعات مصر القومية في العصر الحديث.

وبالرغم من المصاعب في التنفيذ بسبب وجود المشروع داخل المناطق السكنية، وتم انجاز المشروع بتحالف مجموعة من الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.