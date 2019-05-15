رئيس "المقاولون العرب": عملنا 24 ساعة دون توقف لخروج محور "روض الفرج" للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر كان ساعد قوي، في زيادة قدرة الشركة التنافسية مع الشركات العالمية في إفريقيا والوطن العربي.

وأضاف "صلاح"، في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، صباح اليوم: "منذ تكليف الشركة والعمل مستمر 24 ساعة ولم يتوقف يوما واحدا في أي مناسبة، وتمتد المرحلة الثانية من الطريق الدائري غربًا لفرع النيل الغربي وجزيرة الوراق في اتجاهين، كل اتجاه من خمس إلي ست حارات مرورية".

وتابع: "الانجاز يخرج إلى النور باكتساب 4 آلاف مهندس وفني وعامل بخبرات جديدة ونقل تكنولوجيا صناعة الكباري الحديثة في مصر بابتكارات مصرية خالصة، منها ابتكار وتصميم انظمة حركة تتحمل اوزان 250 طن، وابتكار انظمة رفع متطورة لصناعة جسم الكوبري، والتي يصل وزن الواحدة منها إلى 190 طن، خلال اقل من 10 ساعات وهو أقل من المعدلات العالمية".

وأوضح أن المدة الزمنية التي استغرقها كوبري أكتوبر لتأسيسه كانت 17 سنة بينما "تحيا مصر" أربع سنوات فقط، وهو 110% من حجم كوبري أكتوبر.