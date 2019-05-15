بحضور السيسي.. افتتاح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" المُلجم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأت احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم، صباح اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي".

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شرايين الأمل" عن مراحل إعداد الكوبري والمحور، وأهميتهما الاستراتيجية.

Advertisements

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر افتتاح المحور وكوبري تحيا مصر المُلجم.

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.