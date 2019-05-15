السيسي يصل مقر افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم.

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وكان الرئيس السيسي، تفقد منتصف أبريل الماضي، محور روض الفرج، حيث شهد وضع الجزء الأخير من الكوبري.