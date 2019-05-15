حدث ليلًا| "خناقة" بالأسلحة النارية في السحور.. و"التموين" تكشف موعد إضافة المواليد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"انتهاء تسجيل الطلبات".. التموين تكشف موعد إضافة المواليد الجدد

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من تسجيل طلبات إضافة المواليد الجدد التي تم تلقيها في الفترة من أول أغسطس وحتى 7 نوفمبر 2018، وذلك وفقًا لعدة اشتراطات حددها القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018.

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مصدر أمني يكشف تفاصيل "خناقة السحور" بالأسلحة النارية في أكتوبر

كشف مصدر أمني مسؤول، ملابسات سماع صوت إطلاق نار في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.

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"بوكليت وعقاب رادع".. رئيس قطاع التعليم يشرح منظومة امتحان أولى ثانوي (مقابلة)

5 أيام وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019، للصف الأول الثانوي، التي تبدأ يوم الأحد الموافق 19 مايو المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ويخوضها نحو 580 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

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رسمياً.. نقيب الصحفيين يطعن على لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إقامة دعوى بصفته أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة؛ للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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محافظ القاهرة يقود حملة ليلية لتطهير شوارع وسط البلد من الباعة الجائلين

قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة مساء الثلاثاء، لتطهير شوارع وسط البلد من إشغالات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور مع إزالة جميع الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع للمارة والمرور.

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لأول مرة في مصر.. ممشى زجاجي على الكوبري المعلق بمحور روض الفرج

انتهت شركة المقاولون العرب من تركيب الممشى الزجاجي بأحد جوانب الكوبري المعلق بمحور روض الفرج.

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"نقل النواب" لرئيس السكة الحديد: إيرادات الهيئة لا تعبر عن طموحنا

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن ما يحدث من نقل البضائع بالسكك الحديدية "ليس على المستوى المأمول".

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هجمات ضد مسلمين في سريلانكا والسلطات تفرض حظر التجوال

أعلنت الشرطة في سريلانكا الثلاثاء إعادة فرض حظر التجوال ليلا في جميع أنحاء البلاد كخطوة احترازية لليوم الثاني على التوالي لمنع الهجمات ضد المسلمين.

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اتفاق بين قوى الحرية والتغيير و"العسكري السوداني" على مدة الفترة الانتقالية

اتفقت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السوداني والمجلس العسكري الانتقالي ليل الثلاثاء/الأربعاء على مدة الفترة الانتقالية حيث توافق الطرفان على أن تكون ثلاثة أعوام.

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حاكم فلوريدا: القراصنة الروس اخترقوا أنظمة الانتخابات في مقاطعتين بالولاية

قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس الثلاثاء إن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق أنظمة الانتخابات في مقاطعتين في الولاية الواقعة في جنوب شرقى الولايات المتحدة، لكنه طمأن الناخبين أنه لم يحدث أي تلاعب في النتائج.

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العراق يؤكد أنه لن يكون "منطلقا للاعتداء على أحد"

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده لن تكون منطلقا للاعتداء على الآخرين ، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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"سانا": مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال في قصف لإرهابيين على حلب

قُتل ستة أشخاص بينهم طفلين، الثلاثاء، جراء قصف لأحياء في مدينة حلب شمالي سوريا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

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بيان عسكري: تهديدات وشيكة للقوات الأمريكية في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى في العراق بعد معلومات عن تهديدات وشيكة للقوات الأمريكية هناك.

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الولايات المتحدة "لا تسعى" لخوض حرب مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، وسط تصاعد لحدة التوترات بين البلدين.

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