مصر | ضبط صاحب ثلاجة لحوم بالأميرية وبحوزته 4 طن منتجات فاسدة

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تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة بالأميرية، وبحوزته 4 طن منتجات فاسدة.

وألقت مباحث التموين بالقاهرة، القبض على مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الأميرية، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبطت شرطة التموين (3 طن لحوم مجمدة- 1.500 طن "رنجة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.