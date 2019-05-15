مصر | إصابة شخصين صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبورهما الطريق بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبورهما الطريق بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصان صدمتهم سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق بمنطقة المقطم، مما أدى إلى ظهور كثافات أمام حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وبالفحص تبين أنه أثناء عبور رجل وسيدة للطريق صدمتهما سيارة مما أدى لاصابتهما وجارى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.