مصر | بسبب "انفجار إطار الميكروباص".. مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "انفجار إطار الميكروباص".. مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عامل مصرعه وأصيب 8 أشخاص أخرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بدائرة مركز شرطة العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيدة قائدها إثر إنفجار أحد إطارات السيارة، ما تسبب في إصطدامه بسيارة ميكروباص أخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 8 أشخاص أخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

